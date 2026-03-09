МИД Украины вызвал посла Венгрии из-за ситуации с «Ощадбанком»

Министерство иностранных дел Украины вызвало посла Венгрии в Киеве Антала Гейзера в связи с задержанием сотрудников инкассаторской службы «Ощадбанка». Об этом сообщили на сайте украинского внешнеполитического ведомства.

В МИД Украины отметили, что дипломату выразили протест в связи с произошедшим. В ведомстве добавили, что до венгерской стороны довели позицию о неприемлемости применения к украинским гражданам «мер запугивания и психологического давления, а также чрезмерного применения силы».

5 марта в Венгрии была проведена операция, в ходе которой задержали семь человек, подозреваемых в отмывании денежных средств. В их автомобилях обнаружили $40 млн, €35 млн и девять килограммов золота. В Ощадбанке подтвердили, что задержанные работали как инкассаторы и перевозили валюту и драгоценные металлы по договоренности с австрийским Райффайзенбанком.

Представитель венгерского правительства Золтан Ковач сообщил, что задержанными руководил бывший генерал Службы безопасности Украины. В связи с этим Будапешт запросил у Киева разъяснения и депортировал задержанных обратно на родину.

Ранее в МИД Украины обвинили Венгрию в нарушении прав инкассаторов.