«Так и должно быть»: тренер «Ахмата» о результатах матча с «Локомотивом»

Черчесов о ничье в матче с «Локомотивом»: так и должно быть

Главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов ответил, заслужила ли команда победу над московским «Лоокомотивом» в матче 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Его слова передает «Советский спорт».

«Счет 2:2 — значит, так и должно быть. Можно заслуживать, можно не заслуживать — результат на табло», — заявил Черчесов.

Встреча проходила в Москве и завершилась со счетом 2:2. «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию.

Счет в матче на 24-й минуте открыл нападающий гостей Георгий Мелкадзе. Спустя две минуты Максим Самородов удвоил преимущество «Ахмата». В добавленное к первому тайму время защитник «Локомотива» Лукас Фасон отыграл один мяч. На 48-й минуте полузащитник хозяев Данил Пруцев сравнял счет, установив окончательный результат встречи.

После этой игры «Локомотив» набрал 41 очко и занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» с 26 очками располагается на девятой строчке.

