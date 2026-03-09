Размер шрифта
«Ошибся»: экс-арбитр РПЛ о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»

Арбитр Федотов назвал ошибкой пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Акроном»
Игорь Катаев/РИА Новости

Бывший арбитр Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал момент с назначением пенальти в ворота московского «Спартака» в матче 20-го тура РПЛ с тольяттинским «Акроном». Его слова приводит «Чемпионат».

«Танашев ошибся, хотя занимал рекомендованную позицию. Это сложная игровая ситуация. В динамике понять, кто сыграл в мяч, было проблематично. Нога Дмитриева шла в направлении от ворот, у Беншимола — снизу вверх. Скорее всего, Танашев решил, что в мяч сыграл Дмитриев. Это видеопенальти. Был фол по неосторожности», — сказал Федотов.

Встреча проходила в Москве на стадионе «Лукойл Арена» и завершилась со счетом 4:3. Главным арбитром встречи был назначен Инал Танашев.

Во втором тайме «Акрон» сумел отыграться с установленного в первой половине 3:1. На 57-й минуте Жилсон Тавариш реализовал пенальти, а на 62-й минуте Болдырев оформил дубль, сравняв счет в 3:3. Однако на 88-й минуте полузащитник «Спартака» Маркиньос забил решающий гол, принесший красно-белым победу.

После этой игры «Спартак» набрал 35 очков и сохранил шестое место в турнирной таблице РПЛ. «Акрон» с 21 очком остается на десятой строчке.

Ранее Артем Дзюба назвал поражение в матче чемпионата России против «Спартака» болезненным.

 
