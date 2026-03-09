Размер шрифта
Словакия эвакуировала с Ближнего Востока более 500 человек

МИД Словакии сообщил об эвакуации с Ближнего Востока свыше 560 человек
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Словакия эвакуировала с Ближнего Востока более 560 человек, среди них были словаки и граждане других стран. Об этом сообщил аккаунт МИД страны в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Словакия организовала уже 14 рейсов с Ближнего Востока и переправила в безопасность 562 человека», — говорится в сообщении.

Отмечается, что республика оказала помощь в эвакуации также гражданам 30 разных стран. В эвакуации граждан Словакии Братиславе помогали другие страны, в частности Польша и Бельгия.

8 марта сообщалось, что иранские дипломаты эвакуировались из Ливана в Россию на российском самолете. Речь идет о 150 иранских гражданах. Отмечается, что решение об эвакуации было принято после того, как израильские снаряды упали вблизи посольства Ирана в Бейруте.

5 марта азербайджанская погранслужба сообщила, что более 260 граждан России были эвакуированы из Ирана через границу с Азербайджаном с начала военной операции США и Израиля.

Ранее Австралия решила эвакуировать из ОАЭ семьи дипломатов.

 
