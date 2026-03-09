В Белом доме рассматривают ослабление санкций против России

Reuters: США могут смягчить санкции в отношении нефти из России

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает ослабление санкций против России в нефтяной сфере. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Администрация Трампа рассматривает возможность дальнейшего смягчения санкций на российскую нефть, чтобы снизить рост мировых цен на энергоносители», — говорится в сообщении.

Незадолго до этого помощник президента России Юрий Ушаков рассказал, что в ходе состоявшегося телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине.

9 марта на совещании по ситуации на рынке нефти и газа российский лидер заявил, что России не следует ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок энергоносителей.

Путин напомнил: страны Европейского союза (ЕС) в апреле планируют ввести дополнительные ограничения на покупку энергоносителей из РФ. В связи с этим правительству уже поручили оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в ЕС, отметил глава государства.

