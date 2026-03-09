Размер шрифта
Общество

Умер сооснователь «Эха Москвы» Сергей Игнатов

Умер сооснователь и бывший звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы» Игнатов
Телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти.»

Умер сооснователь и бывший звукорежиссер радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Игнатов. Об этом сообщил бывший главный редактор радиостанции Алексей Венедиктов (признан в РФ иностранным агентом) в своем Telegram-канале.

«Сегодня ушел из жизни Сергей Игнатов — наш «звук» на Эхе от звонка до звонка. Без него радио было бы немо», — написал он.

Венедиктов уточнил, что радиостанцию основали четыре Сергея: Сергей Корзун (главный редактор), Сергей Бунтман (его заместитель), Сергей Фонтон (директор службы информации) и Сергей Игнатов (звукорежиссер).

Роскомнадзор 1 марта 2022 года ограничил доступ к ресурсам радиостанции «Эхо Москвы» за «целенаправленное размещение на систематической основе» материалов, содержащих ложную информацию о военной операции на Украине. После этого совет директоров общества принял решение о ликвидации радиостанции.

До этого Венедиктов попытался обжаловать штраф за сокращенную маркировку иноагента.

Жалоба Венедиктова будет рассмотрена Таганским судом Москвы. Штраф за отсутствие маркировки в размере 45 тыс. рублей суд выносил журналисту дважды — в октябре и феврале 2024 года. Венедиктов был объявлен иноагентом в апреле 2022 года.

Ранее экс-ведущую «Эха Москвы» признали иноагентом.

 
