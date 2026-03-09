Размер шрифта
Индийская компания Reliance закупила у России 6 млн баррелей нефти

Reuters: индийская компания Reliance закупила 6 млн баррелей российской нефти
Максим Богодвид/РИА Новости

Индийская энергетическая корпорация Reliance Industries приобрела не менее 6 млн баррелей российской нефти с поставкой в марте. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на два информированных источника.

Агентство отмечает, что компания закупила несколько партий российской экспортной марки Urals по ценам, колеблющимся от минус $1 до плюс $1 относительно котировок Dated Brent.

Издание отмечает, что индийские нефтепереработчики приобрели миллионы баррелей российской нефти с немедленной поставкой, включая грузы, которые уже находились в море. Это стало возможным благодаря тому, что США предоставили Индии 30-дневное освобождение от санкций для закупки сырья, загруженного на суда по состоянию на 5 марта.

Министр финансов США Скотт Бессент, комментируя данное решение администрации, выразил уверенность в том, что «эта временная мера не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству, так как она касается лишь сделок с нефтью, которая уже находится в море».

Ранее в США опровергли «значительную» выгоду России от поставок нефти Индии.

 
