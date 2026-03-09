Размер шрифта
Ушаков рассказал, на чем был сделан акцент в разговоре Путина и Трампа

Ушаков: акцент в разговоре Путина и Трампа был сделан на Иран и Украину

В ходе состоявшегося телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп сосредоточились на обсуждении эскалации конфликта в Иране, а также хода переговорного процесса по Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, чьи слова приводит ТАСС.

Помощник президента подчеркнул, что стороны детально проанализировали ситуацию в иранском регионе и уделили значительное время вопросу украинского урегулирования.

«Акцент естественно был сделан на ситуацию вокруг конфликта с Ираном и на ведущихся при участии США трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию», — сказал Ушаков.

Он также отметил, что в ходе беседы Путин обратил внимание Трампа на успешное продвижение Вооруженных сил РФ в зоне проведения специальной военной операции.

До этого спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Вашингтон попросил Москву не передавать Тегерану разведданные, которые можно использовать для ударов по американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в США допустили сделку между Трампом и Путиным по вопросам Ирана и Украины.

 
