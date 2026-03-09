Путин предложил увести газ с рынка Европы на «более интересные» направления

России не следует ждать, пока Европа «демонстративно захлопнет дверь» в вопросе поставок энергоносителей. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе совещания по ситуации на рынках нефти и газа, передает сайт Кремля.

Глава государства напомнил, что страны Европейского союза (ЕС) в апреле планируют ввести дополнительные ограничения на покупку российских энергоносителей. В связи с этим правительству уже поручили оценить возможность и целесообразность прекращения поставок сырья в ЕС, отметил российский лидер.

«Не ждать, пока перед нами демонстративно захлопнут дверь, а сделать это уже сейчас и увести эти объемы с европейского рынка на более интересные направления, ну и закрепиться там, что самое главное», — сказал президент.

Путин добавил, что Россия готова работать с Европой в вопросе энергетики. Однако, по его словам, пока страна ждет сигналов от ЕС о готовности отказаться от политической конъюнктуры в этой сфере.

5 марта Путин заявил, что с учетом планов Евросоюза по отказу от импорта российского газа Москва может сама инициировать досрочный уход с европейского рынка. В Кремле позднее объяснили, что глава государства поручил правительству только проработать вопрос ухода с европейского на альтернативные рынки поставок газа, а окончательного решения по этому вопросу пока не принято. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее экономист назвал планы Путина оставить Европу без газа шокирующими, но ожидаемыми.