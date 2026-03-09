Бывший гаишник год «кошмарил» экс-возлюбленную, но не понес серьезного наказания

Бывший сотрудник ГИБДД целый год прослушивал квартиру своей экс-возлюбленной, при этом не понес за это серьезного наказания. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Потерпевшая 42-летняя Гульнара рассказала, что рассталась с 30-летним Дмитрием в январе 2025 года из-за того, что он регулярно поднимал на нее руку. В связи с этим у мужчины «снесло крышу»: он потребовал от экс-возлюбленной возместить стоимость билетов на Бали, куда они в итоге не полетели. Кроме того, он начал контролировать социальные сети женщины и преследовать ее — вплоть до того, что пытался изнасиловать в подъезде, пишет Mash. Затем сталкер обманом выманил у дочери бывшей возлюбленной ключи от квартиры, проник внутрь и установил три «жучка».

Потерпевшая рассказала, что сейчас россиянин нигде не работает. По ее словам, он специально уволился из ГИБДД, чтобы бросить все силы на слежку. Однако серьезного наказания для преследователя добиться не удалось — суд назначил ему лишь условный срок.

До этого юрист Тимур Чанышев напомнил о наказании за подглядывание за соседями. Эксперт пояснил, что само по себе наблюдение из окна не является правонарушением, однако при условии, если речь не идет о целенаправленной слежке или скрытой видеосъемке. В таких случаях это может быть расценено как нарушение неприкосновенности частной жизни по статье 137 Уголовного кодекса РФ. Максимальное наказание по этой статье предусмотрено в виде пяти лет лишения свободы, уточнил юрист.

Однако чтобы привлечь человека к ответственности нужны доказательства. Например, видеозаписи, показания свидетелей или зафиксированное поведение.

Ранее камень-шпион со скрытой камерой нашли в женском туалете в Подмосковье.