В США раскрыли отношение Трампа к ликвидации нового верховного лидера Ирана

Президент США Дональд Трамп допустил, что поддержит ликвидацию нового верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, американский лидер озвучил свое мнение в беседе со своими помощниками. При этом такой исход событий возможен, если Хаменеи не станет уступать требованиям США. В частности, речь идет о прекращении разработки ядерного оружия, следует из материала.

9 марта Совет экспертов единогласно выбрал Моджтаба Хаменеи, сына Али Хаменеи, на пост верховного лидера Ирана, несмотря на то, что его кандидатура была спорной. Новому верховному лидеру страны уже присягнул Корпус стражей исламской революции. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи также поздравил Хаменеи с избранием и от всех дипломатических работников страны поклялся ему в верности.

В этот же день президент России Владимир Путин поздравил Хаменеи с избранием. Глава государства пожелал верховному лидеру успехов в решении стоящих перед ним непростых задач, а также крепкого здоровья и силы духа.

Ранее Трамп оценил избрание нового верховного лидера Ирана.