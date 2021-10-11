Мобильный телефон спас владельца от пули

Житель Бразилии выжил после того, как во время вооруженного ограбления пуля попала в его телефон, пишет Daily Mail.

Мужчина был доставлен в больницу города Петролина, где его осмотрели врачи. Медики готовились к худшему и сильно удивились, обнаружив, что снаряд даже не задел кожу пациента.

Как выяснилось, нападавший выстрелил в бедро мужчине, в это время в кармане лежал смартфон. Телефон оказался настолько крепким, что выдержал попадание пули, правда, после этого пришел в негодность. У владельца устройства остался лишь небольшой синяк. Посовещавшись, врачи пришли к выводу, что ему не нужна медицинская помощь, поэтому отпустили бразильца домой.

По данным полиции, у них пока нет никаких улик и информации о грабителях, но офицеры ведут их усиленный поиск.

Ранее в жительницу Канады тоже выстрелил неизвестный, но от серьезного ранения ее спасла силиконовая грудь. Снаряд сломал женщине левое ребро, но врачи считают, что если бы не импланты, она могла бы погибнуть на месте.