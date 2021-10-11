В Татарстане введена обязательная вакцинация для работников большинства сфер

Власти Татарстана ввели обязательную вакцинацию от коронавируса для граждан, работающих в ряде отраслей. Об этом сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

«Руководители организаций в срок до 6 декабря 2021 года должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников вторым компонентом. Подлежат отстранению от работы с 9 ноября не получившие первый компонент вакцины, а с 7 декабря не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.

Распоряжение действует с понедельника, 11 октября, и распространяет на работников старше 60 лет, которые трудятся в образовательных и социальных учреждениях, транспортных компаниях, промышленных и строительных предприятиях, сельскохозяйственных организациях, правоохранительных органах и других ведомствах. Кроме того, привиться обязали работников сферы услуг, культуры и жилищно-коммунального хозяйства. Так, вакцинироваться придется даже студентам, проходящим производственную практику.

В документе отмечается, что люди с противопоказаниями к вакцине могут не прививаться.

Ранее обязательную вакцинацию для некоторых работников ввели в Приморье.