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СК просит арестовать подозреваемого, толкнувшего женщину под колеса электробуса в Москве

Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины, который подозревается в убийстве женщины на площади Киевского вокзала Москвы, сообщила РИА «Новости» старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

«В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании фигуранту меры пресечения в виде заключения под стражу», — утончила она.

По версии следствия, вечером 10 октября у Киевского вокзала мужчина ударил женщину 1969 года рождения, после чего она упала на проезжую часть и попала под электробус. Пострадавшая получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте происшествия.

В СК уточнили, что в отношении 27-летнего задержанного возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

Дептранс Москвы ранее опубликовал кадры, на которых видно, как неизвестный мужчина бьет женщину сначала ногой, а потом рукой. Не рассчитав сил, он выталкивает пострадавшую на дорогу, после чего она падает, ударяется головой об асфальт и попадает под колеса электробуса, который медленно движется к остановке. Сразу после инцидента к месту происшествия подбегают сотрудники правоохранительных органов.

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