На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин поздравил Ким Чен Ына с Новым годом

Путин направил в Пхеньян новогоднее поздравление Ким Чен Ыну
true
true
true
close
KCNA

Президент России Владимир Путин направил новогоднюю поздравительную телеграмму лидеру КНДР Ким Чен Ыну. Об этом сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Глава РФ выразил своему северокорейскому коллеге сердечные поздравления с наступающим Новым годом. Он подчеркнул, что 2025 год имел особое значение для отношений России и КНДР. По словам Путина, героическое участие контингента Корейской Народной Армии в освобождении территории Курской области от захватчиков и последующая работа корейских саперов на российской земле стали наглядным подтверждением нерушимой дружбы и боевого братства между Москвой и Пхеньяном.

Президент РФ отметил, что совместными усилиями удалось обеспечить планомерную реализацию положений исторического Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это способствовало значительному расширению продуктивной двусторонней кооперации в различных сферах.

Путин выразил уверенность, что всемерное укрепление дружественных, союзнических связей и конструктивное взаимодействие в региональных и международных делах будет осуществляться и впредь. Это отвечает коренным интересам народов двух стран, идет в русле построения справедливого многополярного миропорядка.

Российский лидер от души пожелал Ким Чен Ыну и его близким здоровья, благополучия и успехов, а всем северокорейским гражданам — счастья и процветания.

10 декабря глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия искренне признательна КНДР за союзническую помощь в освобождении Курской области.

Ранее Путин отметил действия северокорейских военных в Курской области.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами