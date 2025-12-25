На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В России хотят остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

В Госдуме просят остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентариев, подобные эксперименты ставят под угрозу здоровье, демографические показатели и традиционные духовно-нравственные ценности.

Депутаты считают, что для апробации онлайн-продажи алкоголя и табака нужно ввести экспериментальный правовой режим, а также обратили внимание, что информация о его введении отсутствует на сайте Минцифры.

Режим должен содержать информацию о сроке его действия, срок участия региона в эксперименте, оценку рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу человека, считают парламентарии.

В октябре заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик заявил, что онлайн-продажи вина российского производства с помощью биометрии могут начаться в России в 2026 году.

Ранее в России озвучили риски онлайн-продажи энергетиков и вин.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Клещи вместо игрушек и хлопушек: правда ли, что лесных «гостей» можно принести домой с новогодней елкой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами