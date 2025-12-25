В России хотят остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев и председатель комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой остановить эксперимент по онлайн-продаже алкоголя и табака по биометрии. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению парламентариев, подобные эксперименты ставят под угрозу здоровье, демографические показатели и традиционные духовно-нравственные ценности.

Депутаты считают, что для апробации онлайн-продажи алкоголя и табака нужно ввести экспериментальный правовой режим, а также обратили внимание, что информация о его введении отсутствует на сайте Минцифры.

Режим должен содержать информацию о сроке его действия, срок участия региона в эксперименте, оценку рисков причинения вреда жизни, здоровью и имуществу человека, считают парламентарии.

В октябре заместитель генерального директора АО «Центр биометрических технологий» (ЦБТ) Владислав Святик заявил, что онлайн-продажи вина российского производства с помощью биометрии могут начаться в России в 2026 году.

Ранее в России озвучили риски онлайн-продажи энергетиков и вин.