В Приморье ввели обязательную вакцинацию для некоторых работников

Власти Приморского края ввели обязательную вакцинацию среди некоторых категорий граждан. Соответствующее постановление главного государственного санитарного врача по региону опубликовано на сайте областного управления Роспотребнадзора.

«Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показателям против новой коронавирусной инфекции (COVID-19) <...> категориям (группам) граждан, подлежащих обязательной вакцинации», — указано в документе.

Так, в перечень подлежащих обязательной вакцинации входят работники образования, здравоохранения, услуг, ЖКХ, культуры, сервиса, пищевой промышленности, госслужащих и ряда других категорий.

Организовать вакцинацию против коронавируса предписано не менее 80% от общего числа сотрудников — первым компонентом до 15 ноября текущего года, а вторым — до 15 декабря.

«Отстранить от работы и перевести на дистанционный режим с 11 ноября граждан, не получивших ни одного компонента вакцины, с 15 декабря — не закончивших вакцинацию», — отметила Главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская.

Ранее обязательную вакцинацию от коронавируса для некоторых категорий работников ввели в Ивановской области.