Зеленский рассказал, что старшая дочь против его второго президентского срока

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал в эфире программы «Светская жизнь» о том, что его старшая дочь против того, чтобы он баллотировался на второй срок.

По его словам, семья сильно пострадала из-за его президентства.

«Дочь поднимает эту тему, она не хочет, чтобы я шел на второй срок. Как бы я ни любил свою дочь, но это зависит только от уровня того, что мы успеем сделать, и только от этого», — сказал Зеленский.

Зеленский стал президентом Украины по итогам выборов 2019 года. По итогам второго тура выборов кандидат от партии «Слуга народа» набрал 73,15% голосов избирателей, его соперник Петр Порошенко — 24,52%. Очередные выборы президента Украины состоятся в 2024 году.

Ранее Зеленский рассказал о влиянии президентской должности на восприятие реальности.