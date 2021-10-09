В 11 районах Оренбуржья изъяли около 800 бутылок с нелегальным алкоголем

В Оренбургской области изъяли около 800 бутылок к контрафактным алкоголем за последние два дня в ходе массовых проверок. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.

Продукция была изъята в 24 торговых точках в 11 районах Оренбуржья. Также было выявлено 20 сайтов, на которых можно было купить алкоголь.

«По каждому факту выявленных нарушений в зависимости от обстоятельств органами прокуратуры инициировано проведение доследственных проверок и административных расследований», — уточнили в ведомстве.

В Оренбургской области 26 человек скончались после употребления контрафактной водки, в больницу люди начали поступать 6 октября.

По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орск по улице Вокзальное шоссе. Там находится склад, где в ходе обыска правоохранители обнаружили 1279 стеклянных и полимерных бутылок объемом 0,5 литра, в которых была разлита неизвестная спиртосодержащая жидкость. Вся тара не имела необходимой маркировки.

В рамках уголовного дела были арестованы четверо подозреваемых.