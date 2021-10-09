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В Подмосковье теплоход сел на мель и заблокировал проход для других кораблей

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t.me/rentv_news

Теплоход «Константин» сел на мель в Московской области и заблокировал проезд по каналу имени Москвы для других кораблей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что инцидент произошел недалеко от деревни Куминово Дмитровского района. 125-метровый корабль врезался в откос правого берега канала. В результате столкновения судно село на мель, в этот момент на его борту находились 80 членов экипажа.

В настоящий момент «Константин» снят с мели и ждет команду на убытие в пункт назначения.

В начале сентября сообщалось, что в Астраханской области танкер, следовавший из Астрахани в столицу Азербайджана Баку по Волго-Каспийскому морскому судоходному каналу, сел на мель. В результате инцидента никто не пострадал.

До этого в Астраханской области сел на мель сухогруз Paya, принадлежащий иранской компании Mazandaran Shipping Co. Инцидент произошел на 155-м километре Волго-Каспийского канала. Судно двигалось под флагом Ирана из Амирабада в Астрахань.

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