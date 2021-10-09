Нарколог рассказал, какая доза алкоголя безопасна для здоровья

Психиатр-нарколог Федерального медико-биологического агентства Шамиль Абдрашитов рассказал, что по данным Всемирной организации здравоохранения, не существует такого понятия, как безопасная доза алкоголя, однако есть условная «норма» для взрослых людей (20 граммов в день). Об этом сообщает «Прайм».

«По его словам, большинству людей понять и принять это очень сложно, поскольку алкоголь разрешен и доступен, а информации о его вреде слишком мало.

Эксперт добавил, что людям, которым трудно контролировать количество употребляемого алкоголя, следует отказаться от спиртных напитков полностью, сконцентрировавшись на здоровом питании и спорте.

Ранее сообщалось, что в Оренбургской области умер 21 человек после употребления контрафактного алкоголя. По предварительной версии, алкоголь продавали с торгово-закупочной базы в городе Орске по улице Вокзальное шоссе.