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Мать арестованного за избиение в метро Москвы рассказала о сыне

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МВД РФ

Мать одного из арестованных по подозрению в избиении пассажира в московском метро Ибрагима Мусалаева рассказала в беседе с газетой «Известия», что ее сын является вежливым и жалостливым человеком.

«Я не знаю, я такое воспитание мальчику не давала, он у меня вроде бы вежливый и жалостливый, где-то поможет, где-то что-то сделает. Вот по соседям спросите про моего мальчика», — сказала она.

Женщина отметила, что не знает, как ее сын мог связаться с плохой компанией. По ее словам, Мусалаев женат, а его супруга находится на шестом месяце беременности.

«Я говорю: «Сынок, я одна вас не осилю. Надо работать». И вот сельчанин забрал его во Владикавказ. Он на сварщика выучился и на художника учится», — рассказала женщина.

Днем 6 октября стало известно, что трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро, инцидент произошел 4 октября на Арбатско-Покровской линии.

Ранее врио главы Дагестана Сергей Меликов прокомментировал избиение мужчины в метро Москвы, назвав инцидент бесчеловечным.

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