Отец дагестанца, избившего мужчину в метро, заподозрил сына в пьянстве

Отец одного из участников драки, которая произошла накануне в московском метро, в беседе с mk.ru предположил, что его сын находился в состоянии алкогольного опьянения.

«На видео я увидел его пьяным. <…> Не знаю, как это все получилось. С любым может такое произойти. Может, кто-то матюгался или сказал ему что-то. Конечно, не защищаю его», — сказал он.

По его словам, «на самом деле он добрый и спокойный парень» и подобное могло произойти с любым.

«Напился в Москве, так как дома у нас запрещено пить <…>. А тут у сына помутился разум», — добавил он.

6 октября трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — были отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря по уголовному делу о хулиганстве. Они подозреваются в избиении мужчины в столичной подземке 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился.

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