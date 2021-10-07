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Власти Дагестана отреагировали на инцидент с избиением мужчины в московском метро

Уроженцы Дагестана, которые избили пассажира в Московском метрополитене, своим поступком дискредитируют молодежь республики, считает министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению Муслимова, причастные к нападению на молодого человека позорят не только свое имя, но и свои семьи.

«Министерство по национальной политике и делам религий Республики Дагестан осуждает такое недостойное настоящих дагестанцев поведение и искренне сочувствует родным и близким этих молодых людей, которым, уверены, сейчас бесконечно стыдно за своих детей», — добавил министр.

Он подчеркнул, что своими действиями безответственные люди дискредитируют подрастающее поколение.

Как уточнил Муслимов, инцидент в российской столице получил широкое распространение в соцсетях и вызвал однозначное негодование.

«И это понятно, ведь дагестанское общество – это здоровое общество, и подобное низкое, трусливое и бесчестное поведение неприемлемо для большинства жителей республики», — сказал министр.

6 октября трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — были отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря по уголовному делу о хулиганстве. Они подозреваются в избиении мужчины в столичной подземке 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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