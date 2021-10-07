Глава СК поручил наградить москвича, заступившегося за девушку в метро

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил наградить молодого человека, которого избили трое мужчин в Московском метрополитене после того, как тот заступился за девушку. Об этом сообщается на сайте СК.

«Молодой человек, проявив активную гражданскую позицию и смелость, невзирая на численное превосходство со стороны злоумышленников, не остался в стороне и заступился за девушку», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что москвич будет награжден ведомственной медалью «Доблесть и отвага».

Днем 6 октября трое уроженцев Дагестана — Ибрагим Мусалиев, Гасан Залибеков и Магамаали Ханмагомедов — были отправлены под арест на 2 месяца, до 5 декабря текущего года по уголовному делу о хулиганстве. Они подозреваются в избиении мужчины в столичном метро 4 октября на Арбатско-Покровской линии. Потерпевший в драке москвич Роман Ковалев рассказал, что в момент избиения в поезде было много людей, но за него никто не заступился. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, что Следственный комитет России завел дело о покушении на убийство после жесткого избиения в метро Москвы.