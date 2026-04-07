Во Франции подожгли энергообъекты, снабжающие оружейные заводы

Le Figaro: во Франции подожгли объекты электросетей, питающие оружейные заводы
Павел Лисицын/РИА Новости

Во Франции неизвестные подожгли объекты электросети, которые питают местные оружейные заводы. Об этом сообщает газета Le Figaro.

«Несколько поджогов было совершено против электрических инсталляций в трех коммунах Шер», — говорится в материале.

Преступники подожгли трансформаторы и опоры линии электропередачи, обеспечивающие энергией оружейные заводы в регионе. На месте они оставили надпись: «Акции против войны». Убытки от поджога оцениваются в несколько миллионов евро.

В конце марта пожар разгорелся в отеле «Бристоль» в Париже, который расположен недалеко от резиденции президента Французской республики. В результате ЧП были эвакуированы 400 человек.

До этого стала известна причина пожара в баре в Швейцарии на горнолыжном курорте Кран-Монтана. Как сообщил посол Италии в Берне Джан Лоренцо Корнадо, причиной возгорания стала петарда, брошенная в подвесной потолок.

Ранее во Франции не спасли избирателя, которому стало плохо во время выборов.

 
