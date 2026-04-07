Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане

Путин распорядился помочь пострадавшим от паводков в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил оценить ущерб и оказать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

«Это непростая работа, надо проводить ее аккуратно и индивидуально с каждой пострадавшей семьей. Словом, действовать профессионально и системно», — отметил глава государства.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал глава региона Сергей Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

В конце марта в Дагестане после сильных ливней также фиксировали подтопление ряда жилых домов.

Ранее в Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране.