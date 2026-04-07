В Подмосковье неизвестные похитили немецкого ягдтерьера

В Московской области пропал немецкий ягдтерьер по кличке Рагнар
В городском округе Ступино в Московский области пропал немецкий ягдтерьер по кличке Рагнар. Предположительно, его могли похитить неизвестные. Об этом сообщает 360 со ссылкой на хозяина собаки Александра.

По словам Александра, его питомец исчез между деревнями Ольхово и Каменка сразу после того, как отправился за добычей. Пес отошел на 400 метров, после чего сигнал от GPS на ошейнике пропал, и связь оборвалась. Хозяин собаки предположил, что неизвестные могли снять устройство и отключить его «вандальным образом».

Согласно одной из версий произошедшего, рядом с питомцев в тот момент были два человека. Александр не исключил, что его пса могли увести силой.

«Там остались следы. Собака подбегала к ним, а потом пропала. Рагнару полтора года, он в самом расцвете сил», — подчеркнул он.

До этого в Липецкой области спасатели эвакуировали собаку, которая почти двое суток находилась на отколовшейся льдине посреди пруда. Инцидент произошел в поселке Мирный.

Ранее в Истре кошки включили тостер и устроили пожар в квартире.

 
