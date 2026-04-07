В Санкт-Петербурге задержали мужчину за сотрудничество с Украиной

В Санкт-Петербурге мужчину задержали за содействие спецслужбам Украины. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на силовые структуры.

Уточняется, что задержанный 1969 года рождения. Он родился в Берлине, в Россию переехал в раннем детстве.

«По данным оперативников, мужчина по просьбе своего знакомого из Днепропетровска согласился на конфиденциальное сотрудничество с представителями спецслужбы Украины для совершения диверсии в Санкт-Петербурге. Для этого в указанном кураторами месте он забрал посылку с взрывчаткой, после чего был задержан силовиками», — сказали агентству.

Известно, что в отношении жителя Северной столицы завели дело по семи уголовным статьям, включая госизмену. Фигуранту грозит пожизненное заключение.

1 апреля суд приговорил несовершеннолетнего жителя Сызрани к шести годам колонии общего режима за госизмену. Подросток отправлял фото административных зданий города на Украину. Следствие установило, что молодой человек выполнял незаконные действия с 14 по 21 сентября 2024 года. За передачу данных ему прислали денежное вознаграждение.

Ранее российский слесарь получил 15 лет колонии за госизмену.