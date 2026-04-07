Пермский школьник, напавший на школу, раскрыл свой мотив

RT: школьник из Пермского края назвал поведение учительницы причиной нападения
Подростка, которого подозревают в нападении на учительницу в Пермском крае, допросили. Об этом сообщает RT со ссылкой на источник.

По данным издания, молодой человек рассказал, что педагог его «гнобила». Это якобы и послужило мотивом для расправы.

Нападение произошло в школе Добрянки. Девятиклассник пришел в школу с ножом и нанес несколько ударов педагогу, преподававшему у него русский язык и литературу. Как рассказали очевидцы, лезвие угодило в спину и живот. Женщина получила серьезные травмы, она не выжила.

Молодого человека задержали. Известно, что юноша уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. Он также оставался в учебном учреждении на второй год.

Его одноклассники говорили о странном поведении. Он осыпал сверстников угрозами или биться головой о стену. Есть ли у него какой-то диагноз, не уточняется. Подозреваемому предстоит пройти судебно-психиатрическую экспертизу, чтобы определить его состояние.

Ранее подросток, напавший на учительницу в Добрянке, озвучивал свои планы знакомым.

 
