Путин поручил собрать комиссию по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Президент России Владимир Путин поручил учредить специальную правительственную комиссию по ликвидации последствий наводнений в Республике Дагестан. Об этом сообщает РИА Новости.

«Нам необходимо создать специальную комиссию правительственную по ликвидации последствий паводков на территории Республики Дагестан», — сказал он в ходе совещания, прошедшей в режиме видеоконференции.

По словам российского лидера, в состав комиссии должны войти представители федеральных органов власти, руководители региона и один из заместителей полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Кавказском федеральном округе Юрия Чайки.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

Ранее Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане.