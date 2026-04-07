Мигрант изнасиловал девушку в Челябинске и попался, пытаясь вернуться в РФ

Иностранца поймали за преступление, совершенное в Челябинске несколько лет назад. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, в 2021 году мужчина силой затащил в машину свою знакомую. Там он стал угрожать ей и избил, затем изнасиловал. После этого он отпустил пострадавшую, а сам уехал на Родину.

«Фигурант был объявлен в международный розыск, судом по ходатайству следователя СК в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу заочно», – сообщается в публикации.

Мужчина несколько лет находился в другой стране, но в январе 2026 года его поймали, когда он пытался пересечь границу с Россией. В результате его этапировали в Челябинск.

Уголовное дело в отношении мигранта направили в суд для рассмотрения по существу.

