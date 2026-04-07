В США 11-летний мальчик убил 5-летнего брата

В штате Колорадо, США, 11-летний мальчик убил пятилетнего брата, пишет New York Post.

По данным СМИ, тело ребенка было обнаружено дома. Позже старшему брату предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Как рассказала двоюродная бабушка детей Доуна Майлз, инцидент произошел после школы. По ее словам, младший брат прилег поспать после возвращения домой, а старшего в это время попросили заняться домашними делами.

«Именно тогда все и произошло — пока он спал», — рассказала родственница.

Подробности гибели ребенка официально не раскрываются, поскольку оба мальчика являются несовершеннолетними. Семья также отказалась комментировать детали случившегося.

Родственники говорят, что братья были очень близки и практически неразлучны.

«Если ты видел одного брата, значит, рядом был и другой», — вспоминает Майлз.

После случившегося семья покинула дом и временно останавливается в отелях, пытаясь найти постоянное жилье.

