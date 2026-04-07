Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В США 11-летний мальчик убил 5-летнего брата

Karolis Kavolelis/Shutterstock/FOTODOM

В штате Колорадо, США, 11-летний мальчик убил пятилетнего брата, пишет New York Post.

По данным СМИ, тело ребенка было обнаружено дома. Позже старшему брату предъявили обвинение в убийстве первой степени.

Как рассказала двоюродная бабушка детей Доуна Майлз, инцидент произошел после школы. По ее словам, младший брат прилег поспать после возвращения домой, а старшего в это время попросили заняться домашними делами.

«Именно тогда все и произошло — пока он спал», — рассказала родственница.

Подробности гибели ребенка официально не раскрываются, поскольку оба мальчика являются несовершеннолетними. Семья также отказалась комментировать детали случившегося.

Родственники говорят, что братья были очень близки и практически неразлучны.

«Если ты видел одного брата, значит, рядом был и другой», — вспоминает Майлз.

После случившегося семья покинула дом и временно останавливается в отелях, пытаясь найти постоянное жилье.

Ранее в США старший брат случайно застрелил сестру, пока мать обедала.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!