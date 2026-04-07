Мобильные пункты помощи развернули в Дагестане после прорыва дамбы

Красный Крест развернул мобильные пункты помощи в Дагестане
Российский Красный Крест

Российский Красный Крест (РКК) развернул мобильные пункты помощи в Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы. Об этом РКК сообщил в своем Telegram-канале.

Два мобильных пункта помощи были развернуты ночью в районе поселка Мамедкала. В данный момент мобильные пункты используются как оперативный волонтерский штаб по ликвидации последствий ЧС, центр координации работы волонтеров и мобильный склад гуманитарной помощи.

Там же находится федеральная группа реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, имеющая опыт ликвидации последствий крупных наводнений.

В Красном Кресте добавили, что в республику поступает гуманитарная помощь от частных лиц и компаний.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв земляной дамбы Геджухского водохранилища из-за переполнения после обильных осадков.

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек.

Ранее в Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране.

 
Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

