Мобильные пункты помощи развернули в Дагестане после прорыва дамбы

Российский Красный Крест (РКК) развернул мобильные пункты помощи в Дербентском районе Дагестана после прорыва дамбы. Об этом РКК сообщил в своем Telegram-канале.

Два мобильных пункта помощи были развернуты ночью в районе поселка Мамедкала. В данный момент мобильные пункты используются как оперативный волонтерский штаб по ликвидации последствий ЧС, центр координации работы волонтеров и мобильный склад гуманитарной помощи.

Там же находится федеральная группа реагирования на чрезвычайные ситуации РКК, имеющая опыт ликвидации последствий крупных наводнений.

В Красном Кресте добавили, что в республику поступает гуманитарная помощь от частных лиц и компаний.

5 апреля в Дербентском районе Дагестана произошел прорыв земляной дамбы Геджухского водохранилища из-за переполнения после обильных осадков.

Глава республики Сергей Меликов сообщил, что число пострадавших превысило 6200 человек.

Ранее в Росгидрометцентре опровергли связь наводнения в Дагестане с событиями в Иране.