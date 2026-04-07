Власти Дагестана готовятся к новой волне непогоды

Дагестан готовится к очередной волне непогоды и ее последствиям. Об этом сообщил глава региона Сергей Меликов на совещании у президента РФ Владимира Путина.

Он пояснил, что ситуация в регионе остается сложной, а неблагоприятный прогноз на ближайшие дни заставляет власти готовиться к самым разным исходам.

«Готовимся к той ситуации, которая может сложиться в результате неблагоприятных погодных условий, в том числе по оказанию мер поддержки необходимой для граждан, так же оперативно, как мы это смогли сделать при первых двух ситуациях», — сказал он.

5 апреля в республике произошло уже второе за последнее время разрушительное наводнение, вызванное осадками. В частности, в Махачкале из-за размытого грунта обрушился трехэтажный дом. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации. Как рассказал Меликов, всего в результате наводнений пострадали 15,5 тыс. человек — они имеют право на получение материальной помощи от властей.

Ранее Путин поручил оценить ущерб от паводков в Дагестане.