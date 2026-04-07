Жителей Москвы предупредили о снеге и гололедице

В Москве с вечера вторника до утра среды прогнозируются снег и гололедица. Об этом сообщается на сайте столичного главка МЧС России.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет, в период с 21:00 07 апреля до 10:00 08 апреля местами по территории Москвы ожидается отложение мокрого снега на проводах и деревьях, местами гололедица», — говорится в сообщении.

По данным Гидрометцентра, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя ожидаются в столице в период с вечера 7 апреля до вечера 10 апреля.

До этого сообщалось, что в среду, 8 апреля, в московском регионе ожидается дождь и мокрый снег. Ведущий сотрудник Гидрометцентра России Марина Макарова рассказала, что в столице может выпасть от четырех до восьми миллиметров осадков. Примерно такое же количество осадков ожидается 9 апреля.

По прогнозам синоптиков, 8 апреля станет самым холодным днем в Москве и области на текущей неделе.

