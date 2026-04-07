Европу призвали серьезно подумать над собственным ядерным зонтиком

Экс-постпред Джейлан: ЕС должен рассмотреть вариант создания ядерного зонтика
Европа должна серьезно рассмотреть возможность создания собственного потенциала ядерного сдерживания, а также сократить отставание в вооружениях от США. Об этом в интервью агентству «Укринформ» заявил экс-постпред Турции при НАТО Фатих Джейлан.

По словам Джейлана, сценарий, при котором в будущем «США будут существовать без Европы, а Европа – без США» является маловероятным, однако его «целесообразно учитывать». Он назвал очевидным то, что в ближайшее время отношения между США и Европой не будут развиваться в рамках трансатлантического формата.

«Европа должна как можно быстрее максимально сократить пробел в обычных видах вооружений по сравнению с США, а также серьезно рассмотреть возможность создания в долгосрочной перспективе собственного потенциала ядерного сдерживания», — отметил он.

Также в интервью Джейлан заявил, что конфликты на Украине и на Ближнем Востоке фактически «слились» воедино, и они оказывают негативное влияние как на региональном, так и на глобальном уровнях.

29 января канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал, что на начальной стадии находятся переговоры о создании общеевропейской системы ядерного сдерживания.

В феврале издание Bloomberg написало, что Европа серьезно пересматривает потенциал ядерного сдерживания России и стремится создать собственный ядерный зонтик на фоне ухудшения отношений с США. Также президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что Франция планирует сотрудничать с Германием по вопросу ядерного сдерживания.

Агентство Reuters сообщило, что переговоры о создании совместных европейских сил ядерного сдерживания находятся на начальной стадии и они не направлены на замену «ядерного зонтика» США. 26 января генсек НАТО Марк Рютте отмечал, что Европа не может защитить себя без ядерного зонтика США.

Ранее в России предостерегли европейские страны от размещения ядерного оружия.

 
