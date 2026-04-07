В глубинах океана обнаружили «живых ископаемых»

SR: наутилусы приспосабливаются к жизни в бедных ресурсами глубинных зонах океана
SergeyNikolaevich/Shutterstock/FOTODOM

Международная группа ученых выяснила, как наутилусы — одни из самых древних морских животных — приспосабливаются к жизни в бедных ресурсами глубинных зонах океана. Работа опубликована в журнале Scientific Reports (SR).

Исследование возглавили специалисты из Вашингтонского университета. Наутилусы и их родственники из рода Allonautilus существуют на Земле более 500 миллионов лет и считаются «живыми ископаемыми». Однако их образ жизни долго оставался загадкой.

Наблюдения показали, что современные виды обитают глубже, чем их древние предки. При этом молодые особи держатся примерно в два раза глубже, чем взрослые. Почему именно так распределяются по глубине разные возрастные группы, ученым еще предстоит выяснить.

Выяснилось также, что наутилусы ведут подвижный образ жизни и практически не останавливаются. Они не охотятся активно, а питаются падалью, собирая органические остатки на дне.

Некоторые виды совершают ежедневные вертикальные миграции — опускаются на сотни метров на рассвете и поднимаются обратно к вечеру. Однако большинство популяций, как показало исследование, ведут более «оседлый» образ жизни и не перемещаются так активно.

Кроме того, ученые обнаружили новую популяцию Allonautilus у берегов острова Новая Британия (Папуа — Новая Гвинея). По их словам, она сохраняется благодаря ограничениям на вылов, введенным в том числе на основе предыдущих научных работ.

Авторы отмечают, что изучение наутилусов важно не только для понимания эволюции морских организмов, но и для разработки мер по их сохранению: эти древние головоногие остаются уязвимыми из-за медленного размножения и интереса со стороны коллекционеров.

Ранее было названо животное, пережившее крупнейшее вымирание на Земле и захватившее океаны.

 
Правда ли, что женщины старше 45 лет не могут найти работу в 2026 году?
