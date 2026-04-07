Священник рассказал, что в этом году нельзя есть на Благовещение

Иеромонах Феодорит назвал продукты, запрещенные на Благовещение в этом году

В этом году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпадает на Страстную неделю, поэтому нельзя есть рыбу. Об рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости.

«Обычно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы допускается рыба, но в этом году он попадает на Великий вторник Страстной седмицы, время строгого поста, поэтому рыбу не едят», — сказал отец Феодорит Сеньчуков.

По церковному уставу в этом году 7 апреля допускается вино и елей (пищу, приготовленную с использованием растительного масла), а в России к елею приравниваются и морепродукты.

В понедельник 6 апреля началась последняя неделя перед Пасхой — Страстная неделя.

7 апреля иеромонах Феодорит рассказал, что куличи следует есть не раньше наступления Пасхи, поскольку в составе этих изделий есть продукты, от которых нужно отказываться на время Великого Поста. Он подчеркнул, что кулич является праздничным блюдом, которую нужно освящать и употреблять на Пасху. При этом до наступления этого православного праздника следует поститься.

Православная Пасха в 2026 году отмечается в воскресенье 12 апреля.

