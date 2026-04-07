Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Священник рассказал, что в этом году нельзя есть на Благовещение

Артур Новосильцев/Агентство «Москва»

В этом году праздник Благовещения Пресвятой Богородицы выпадает на Страстную неделю, поэтому нельзя есть рыбу. Об рассказал иеромонах Феодорит (Сеньчуков) в беседе с РИА Новости.

«Обычно на праздник Благовещения Пресвятой Богородицы допускается рыба, но в этом году он попадает на Великий вторник Страстной седмицы, время строгого поста, поэтому рыбу не едят», — сказал отец Феодорит Сеньчуков.

По церковному уставу в этом году 7 апреля допускается вино и елей (пищу, приготовленную с использованием растительного масла), а в России к елею приравниваются и морепродукты.

В понедельник 6 апреля началась последняя неделя перед Пасхой — Страстная неделя.

7 апреля иеромонах Феодорит рассказал, что куличи следует есть не раньше наступления Пасхи, поскольку в составе этих изделий есть продукты, от которых нужно отказываться на время Великого Поста. Он подчеркнул, что кулич является праздничным блюдом, которую нужно освящать и употреблять на Пасху. При этом до наступления этого православного праздника следует поститься.

Православная Пасха в 2026 году отмечается в воскресенье 12 апреля.

Ранее россиянам дали советы, как сделать кулич полезнее.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!