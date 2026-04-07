СМИ: Иран отпустил двух французских шпионов за отзыв иска из суда ООН

IRNA: Иран освободил двух французских шпионов в обмен на отзыв иска из суда ООН

Руководство Ирана отпустило на свободу двух французов Сесиль Колер и Жака Пари, задержанных в 2022 году по подозрению в шпионаже, в обмен на отзыв Францией иска из Международного суда ООН. Об этом сообщило агентство IRNA со ссылкой на источники.

Граждане Франции были задержаны в Исламской Республике в мае 2022 года. Иранская разведка заподозрила их в попытке организовать беспорядки в ходе протестов учителей, выступавших за повышение заработной платы. Отмечается, что иск в Международный суд ООН был подан Францией якобы из-за непредоставления консульской защиты.

По данным агентства, в рамках сделки Париж также освободил иранскую переводчицу, профессора университета «Люмьер Лион 2» Махдие Эсфандиари, которую задержали в 2025 году за якобы оправдание терроризма.

15 марта иранские правоохранители задержали не менее 500 человек по подозрению в сотрудничестве с противником. По словам начальника полиции Ирана Резы Радана, задержанные передавали сведения врагу и антииранским средствам массовой информации. Он уточнил, что 250 из них передавали противнику координаты для ударов, поддерживали связь с иностранными военными и пытались нарушить общественный порядок.

