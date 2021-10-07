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Роспотребнадзор рассказал о возможном введении QR-кодов на Урале

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Антон Денисов/РИА «Новости»

В Свердловской области могут быть организованы зоны, куда будут пускать только людей, предъявивших QR-код, подтверждающий прохождение вакцинации от COVID-19. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора по региону.

Там уточнили, что решение о введении спецпропусков в настоящее время обсуждается в областном правительстве.

Власти планируют, что получать QR-код нужно будет для посещения общепита, а также оказывающих развлекательные, зрелищные и другие услуги санаториев, баз отдыха, бассейнов, тренажерных залов и других организаций с массовым посещением. Получить код можно будет после полного цикла вакцинации или в течение полугода после перенесенного COVID-19.

«При этом необходимо отметить, что отрицательные результаты тестов ПЦР (при отсутствии информации о вакцинации или перенесенном недавно заболевании) не являются основанием для посещения таких зон», — говорится в сообщении.

Накануне Россия обновила антирекорд смертей от коронавируса. В Кремле назвали введение нового локдауна нежелательным сценарием.

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