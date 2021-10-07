Врач рассказал, какой напиток поможет согреться в холода

Главный внештатный специалист по первичной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил, что согреваться алкоголем в холодное время года не рекомендуется. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Для согревания лучше пить горячие напитки. Это может быть чай с различными ягодными и травяными добавками, горячий шоколад, компоты. Кстати, еда тоже помогает согреваться», — рассказал Тяжельников.

По его словам, глинтвейн со спиртным лучше заменить на безалкогольный вариант. Специалист пояснил, что алкоголь быстро расширяет сосуды - и человек сначала быстро согревается, но потом замерзает еще больше, когда сосуды начинают сужаться.

Ранее Тяжельников рассказал, что питание в холодное время года должно примерно на 40% состоять из белка и жиров животного происхождения — мяса, яиц или рыбы.

По словам специалиста, организму с приближением зимы нужно помочь справиться с изменением температур и климатических условий — для согрева и противостояния сезонным заболеваниям нашему телу нужно больше энергии и сил. Энергоемкая пища также поможет легче пережить период, когда нам не хватает солнечного света и предотвратит от потери мышечной ткани.