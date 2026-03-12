Размер шрифта
Иран разрешил танкерам южноазиатской страны проходить через Ормузский пролив

NDTV: Иран разрешил танкерам под флагом Индии проплывать через Ормузский пролив
Nicolas Economou/Reuters

Иран разрешил танкерам под флагом Индии проходить через Ормузский пролив. Об этом сообщает индийский телеканал NDTV со ссылкой на источники.

Отмечается, что добиться разрешения удалось в результате переговоров глав МИД Ирана и Индии. После этой встречи два индийских танкера, «Пушпак» и «Паримал», успешно прошли через Ормузский пролив несмотря на то, что американские, европейские и израильские корабли не могут проплыть пролив.

По данным канала, также танкер под флагом Либерии, перевозивший нефть из Саудовской Аравии, капитаном которого был гражданин Индии, прошел пролив и доплыл до Мумбаи. Это стало первым судном, следовавшим в Индию, которое безопасно прошло по Ормузскому проливу, где сообщение практически прервано с начала конфликта США, Израиля и Ирана.

9 марта в США заявили, что американские военные нанесут по Ирану в 20 раз более сильный удар, чем ранее, если Тегеран остановит поставки нефти через Ормузский пролив. На следующий день телеканал CBS со ссылкой на разведывательное сообщество США сообщил, что Иран начал минировать Ормузский пролив.

На фоне ситуации вокруг пролива, а также ударов Ирана по нефтяной инфраструктуре стран Персидского залива резко выросли цены на нефть. Газета The Washington Post писала, что Белый дом в случае долгосрочных перебоев поставок через Ормузский пролив даже путем продажи всей нефти из стратегического резерва США не сможет стабилизировать мировые рынки энергоносителей.

Ранее Иран обстрелял связанные с США танкеры у берегов Ирака.

 
