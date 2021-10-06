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ОАЭ одобрили применение вакцины «Спутник Лайт»

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Пресс-служба НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи/РИА «Новости»

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) зарегистрировали российскую однокомпонентную вакцину против коронавируса «Спутник Лайт». Об этом сообщает Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Об этом сообщается в официальном Twitter-аккаунте вакцины «Спутник V».

«ОАЭ одобрили применение однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт», первый компонент «Спутник V», в качестве самостоятельной вакцины. ОАЭ также одобрили «Спутник Лайт» в качестве бустерной вакцины», — говорится в сообщении.

«Спутник Лайт» сейчас используется не только самостоятельно, но и изучается в комбинированном применении с препаратами других производителей.

В конце сентября правление по лекарственным средствам Египта одобрило применение российской однокомпонентной вакцины «Спутник Лайт».

До этого российский препарат зарегистрировали в Нигерии и Иране.

Россия стала первой страной в мире, зарегистрировавшей вакцину от COVID-19. Препарат был разработан НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций и получил название «Спутник V». Впоследствии были зарегистрированы вакцины «ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник Лайт».

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Коронавирус 2019-nCoV
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