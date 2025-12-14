На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшего совладельца банка «Траст» заочно приговорили к колонии

Экс-совладельца банка «Траст» заочно осудили на 8 лет за растрату 14 млрд рублей
true
true
true
close
Shutterstock/FOTODOM

Басманный суд Москвы приговорил к 8 годам лишения свободы заочно бывшего совладельца банка «Траст» Николая Фетисова, признав его виновным в выводе из кредитной организации 14,6 млрд рублей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на приговор суда.

«Назначить Фетисову Николаю Викторовичу наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», — говорится в сообщении.

Суд постановил исчислять срок отбывания наказания в виде лишения свободы с момента экстрадиции на территорию России, либо с момента его задержания на территории страны. Мужчину признали виновным по трем эпизодам по статье о присвоении или растрате в особо крупном размере.

К аналогичному наказанию был приговорен и второй подсудимый, бывший акционер «Траста» Сергей Беляев. В самом начале расследования дела их допрашивали, но после этого фигуранты дела покинули РФ.

В ходе расследования выяснилось, что Фетисов создал организованную группу для хищения денег из банка «Траст». Они вместе с Беляевым обеспечили выдачу кредитов им на фиктивные инвестиционные проекты на 9 млрд руб. Позже они не вернули заем.

Басманный районный суд Москвы приступил к рассмотрению уголовного дела, возбужденного в отношении бывших совладельцев подпавшего под санкции банка «Траст» 29 февраля прошлого года.

До этого в рамках данного дела осудили еще трех фигурантов — экс-совладельца банка Илью Юрова, бывшего финансового директора Евгения Рамакова и экс-председателя правления Олега Дикусара. Первый получил восемь лет заочно, второй — четыре года лишения свободы, а третий — семь лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил к 20 годам колонии сообщника Фургала.

