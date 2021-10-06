Иммунолог Крючков призвал придумать новые льготы для вакцинированных

Иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков считает, что лотерей недостаточно, чтобы мотивировать россиян вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает URA.RU.

По словам врача, гражданам необходимо предоставить льготы — в каждом отдельном регионе. При этом властям стоит обратить внимание на то, что реально нужно людям в разных субъектах страны.

«Это может быть проездной билет на транспорт. На три месяца же можно дать проездной билет, хотя бы льготного проезда со скидкой... Можно договориться с местным локальным бизнесом о, скажем, 20% скидке на кафе, рестораны, книжные магазины, одежду, продукты, что угодно. Сделать некую скидочную карту при предъявлении которой, бизнес делает скидку», — заявил Крючков.

Ранее Крючков оценил эффективность сразу двух масок на лице против COVID-19.

Накануне президент России Владимир Путин оценил предложение кабинета министров поощрять граждан, привившихся от SARS-CoV-2.