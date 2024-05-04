В Москве разыскивают вооруженного мужчину

В Москве вооруженный мужчина расстрелял двоих на Коровинском шоссе, его разыскивает полиция. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным канала, на место инцидента прибыла полиция, пострадавших увезла скорая.

Правоохранители уже получили ориентировку и разыскивают нападавшего. По предварительным данным, он с бородой и одет во все черное. Кроме этого, мужчина может быть вооружен.

По информации Telegram-канала Shot, стрельба началась после конфликта между тремя мужчинами.

До этого в Оренбурге полицейские задержали 27-летнего мужчину, устроившего стрельбу во дворе дома после ссоры с девушкой. Инцидент произошел 18 апреля во дворе дома на проспекте Победы. Местный житель устроил стрельбу из охолощенного оружия, приобретенного в интернет-магазине.

Ранее в Вашингтоне девочка-подросток получила огнестрельное ранение из-за перестрелки под окнами школы.