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На Украине не успели восстановить все уничтоженные зимой энергообъекты

Минэнерго Украины не успело восстановить все уничтоженные зимой энергообъекты

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Reuters

Минэнерго Украины не смогло восстановить все выведенные из строя зимой энергообъекты. Об этом заявил глава ведомства Герман Галущенко.

«Уничтожили больше, чем мы восстановили», — заявил он.

По словам Галущенко, восстановление всех объектов представляет собой сложную задачу.

До этого президент РФ Владимир Путин назвал удары по энергообъектам Украины частью ее демилитаризации.

Перед началом СВО мощности электрогенерации Украины оценивались в 37 гигаватт, к осени 2023 года они сократились до 18 гигаватт. Весной 2024 года Украина потеряла еще 7 гигаватт мощностей.

11 апреля МО РФ заявило о массированном ударе по объектам ТЭК Украины в ответ на атаки НПЗ. Была безвозвратно разрушена Трипольская АЭС, которая обеспечивала 60% энергоснабжения Киевской области Украины.

22-23 марта серия важных объектов энергетической системы Украины получили крупные повреждения. Самые серьезные последствия повлек удар по Днепропетровской ГЭС – сообщается о повреждении машинного отделения. Также сообщается о повреждении Ладыжинской и Змиевской ТЭС. Всего были повреждены десятки энергетических объектов, в том числе 20 подстанций.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.

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