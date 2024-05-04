На Эльбрусе нашли двух потерявшихся туристов

МЧС России сообщило о спасении двух потерявшихся туристов на Эльбрусе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Двое туристов из Москвы попали под снегопад и не смогли найти свой лагерь из-за плохой видимости. Их спасением занялись специалисты МЧС на вертолетах. После обнаружения двоих мужчин доставили к палаточному лагерю на высоте 3,8 тыс. м., от медицинской помощи те отказались. Отмечается, что заблудившиеся туристы не регистрировали путешествие в МЧС.

До этого МЧС сообщило, что на горе Эльбрус на высоте 5 тыс. метров потерялись два человека.

Перед этим в МЧС сообщали, что альпинист из Якутска получил травму при восхождении на Эльбрус. Отмечалось, что спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5 тысяч метров.

Ранее со склона Эльбруса эвакуировали туристов из Казахстана и России с обморожениями.