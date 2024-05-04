Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

На Эльбрусе нашли двух потерявшихся туристов

МЧС сообщило о спасении двух туристов на Эльбрусе

МЧС России сообщило о спасении двух потерявшихся туристов на Эльбрусе. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

Двое туристов из Москвы попали под снегопад и не смогли найти свой лагерь из-за плохой видимости. Их спасением занялись специалисты МЧС на вертолетах. После обнаружения двоих мужчин доставили к палаточному лагерю на высоте 3,8 тыс. м., от медицинской помощи те отказались. Отмечается, что заблудившиеся туристы не регистрировали путешествие в МЧС.

До этого МЧС сообщило, что на горе Эльбрус на высоте 5 тыс. метров потерялись два человека.

Перед этим в МЧС сообщали, что альпинист из Якутска получил травму при восхождении на Эльбрус. Отмечалось, что спасатели Кабардино-Балкарии выдвинулись на помощь альпинисту из Якутска, который получил травму ноги на высоте 5 тысяч метров.

Ранее со склона Эльбруса эвакуировали туристов из Казахстана и России с обморожениями.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами