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В Курской области несколько сел попали под обстрел ВСУ

Глава Курской области Старовойт: несколько сел региона попали под обстрел

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Владимир Астапкович/РИА Новости

Губернатор Курской области Роман Старовойт в своем Telegram-канале сообщил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли 12 точек на территории региона 4 мая.

«В течение дня обстреляны пункт пропуска «Теткино» и поселок Новый Путь Глушковского района, села Локоть и Козино Рыльского района, пункт пропуска «Суджа», села Плехово, Гуево, Горналь и хутор Олешня Суджанского района», — рассказал он.

Он отметил, что пострадавших при этих обстрелах нет. Также прилеты фиксировались рядом с другими деревнями, последствий нет. Кроме того, были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы беспилотники ВСУ.

До этого Старовойт заявил, что Вооруженные силы Украины совершили обстрел деревни Успеновка в Кореневском районе. При этом никто не пострадал. Старовойт отметил, что повреждения получили два дома.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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